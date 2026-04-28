Este miércoles 29 de abril, se mantiene una baja concentración de humedad en la atmósfera, junto con el predominio de vientos alisios moderados sobre el norte y el centro del país, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Estas condiciones reducen la probabilidad de lluvias, especialmente en el Valle Central y el Pacífico Norte.

Durante la mañana, se espera que el cielo esté entre mayormente despejado y parcialmente nublado; las temperaturas se mantendrán altas y el ambiente será cálido y húmedo.

Por la tarde, se prevé la formación de nubes, junto con chubascos acompañados de tormentas eléctricas en las regiones del Pacífico Central y Sur.

Por la noche, se pronostica un aumento gradual de la humedad proveniente del mar Caribe, lo que podría generar mayor nubosidad en la provincia de Limón y la Zona Norte.