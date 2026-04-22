Este miércoles 22 de abril comenzará un cambio gradual en el patrón meteorológico, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

La disminución de la intensidad de los vientos alisios, junto con un aumento de la humedad, creará condiciones favorables para la formación de nubes y lluvias.

Se esperan cielos parcialmente nublados y temperaturas cálidas durante la mañana. Las brisas marinas propiciarán la formación de nubes durante la tarde, lo que aumentará la probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas en las regiones del Pacífico Central y Sur.

Son posibles chubascos y tormentas eléctricas aisladas en el Valle Central, la Península de Nicoya y las montañas de las regiones del Norte y el Caribe.

Es posible que llueva en las zonas costeras del Pacífico durante la noche.