Clima Costa Rica: ¿Cambiarán las condiciones para este miércoles?

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), los vientos alisios se mantendrán moderados con ráfagas fuertes ocasionales en todo el país este miércoles 11 de marzo.

Por lo tanto, el cielo estará parcialmente nublado en Limón y la Zona Norte, con baja probabilidad de lluvia, principalmente en la sierra.

En las regiones del Pacífico y el Valle Central, se esperan condiciones típicas de marzo, con clima muy caluroso y cielos mayormente despejados a parcialmente nublados.

Es posible que se produzcan lluvias aisladas por la tarde cerca de la sierra del Pacífico Central y Sur.