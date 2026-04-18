El pronóstico meteorológico para este domingo 19 de abril anticipa una jornada de condiciones variadas en todo el territorio nacional.

Durante la mañana, predominarán los cielos con poca nubosidad y temperaturas cálidas características del mes de abril, acompañadas por vientos alisios débiles y el predominio de brisas locales.

Sin embargo, el panorama cambiará hacia la tarde con un incremento de la nubosidad a lo largo del eje montañoso central del país.

Se esperan chubascos y lluvias dispersas especialmente en el Pacífico Central y el Pacífico Sur, donde incluso podrían registrarse aguaceros puntuales en las zonas costeras. Por su parte, el Valle Central mantiene una probabilidad media de precipitaciones, concentradas principalmente hacia los sectores del norte y el oeste.

Finalmente, las regiones del Caribe experimentarán lluvias de carácter aislado, las cuales se limitarán mayoritariamente a las zonas montañosas.