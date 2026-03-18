Clima Costa Rica: aumenta la humedad y la nubosidad este jueves

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El territorio nacional experimentará un cambio significativo en sus condiciones meteorológicas a partir de este jueves 19 de marzo.

Según los pronósticos, se prevé un incremento progresivo en la humedad del ambiente, lo que marcará una transición en el estado del tiempo en todo el territorio nacional.

Esta nueva condición atmosférica favorecerá un aumento de la nubosidad, principalmente durante las horas de la tarde. El fenómeno será perceptible en las distintas regiones del país, reflejando una variación respecto a los días previos.

Las autoridades señalan que este incremento de nubes tendrá un mayor énfasis en las áreas colindantes a las cordilleras. Se recomienda a los habitantes de estas zonas montañosas y sus alrededores prestar atención a los cambios repentinos en la visibilidad y el entorno.

Finalmente, el reporte destaca un incremento en la probabilidad de lluvias asociado a este cambio en el patrón meteorológico. Se insta a la población a tomar las previsiones necesarias ante el posible regreso de las precipitaciones vespertinas.