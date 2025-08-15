Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), para este viernes 15 de agosto, se pronostica una nueva intrusión de polvo del Sahara sobre nuestro país.

Aunque el polvo será más evidente durante el fin de semana, lo que ocasionará una disminución en la humedad contenida en el ambiente y a su vez, una reducción en las precipitaciones.

El IMN detalla que para la mañana de este viernes se espera nubosidad entre poca y parcial y temperaturas cálidas.

Para la tarde, se prevé que la nubosidad se concentrará tanto en los sectores montañosos, como regiones del Pacífico Central y Sur, donde existe la posibilidad de lluvias de poca duración.

En la noche, se anticipa poca cobertura nubosa en todo el país.