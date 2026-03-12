Este viernes 13 de marzo, continuará con los patrones meteorológicos típicos de marzo, de acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Se estiman cielos de parcialmente nublados a mayormente nublados en la costa caribeña, la Zona Norte y las montañas del Pacífico Central y Sur.

Asimismo, altas temperaturas en las tierras bajas, valles y zonas costeras, junto con escasas precipitaciones.

Los vientos se mantendrán entre moderados y fuertes en el centro y norte del país (ráfagas de entre 40 y 60 km/h, con máximas de 90 km/h en el Pacífico Norte) y existe la posibilidad de lluvias ligeras muy localizadas en el Caribe, con chubascos alrededor del Golfo Dulce.