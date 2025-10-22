Clima Costa Rica: así serán las condiciones para este miércoles

Según informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), para este miércoles 22 de octubre, se espera abundante humedad ingresando desde el sector oceánico hacia la vertiente del Pacífico, especialmente hacia el sur del país.

Madrugada y mañana

Durante la mañana se esperan chubascos costeros en el Pacífico Sur y nubosidad parcial en el resto del país.

Tarde

Hacia la tarde los aguaceros se extenderán al resto de la región. En las montañas del Caribe, Valle Central y Zona Norte se prevén chubascos y tormenta eléctrica.

Noche

Se estima nubosidad en el Caribe Norte, Caribe Sur, Zona Norte. Mayormente nublado con lluvias ocasionales en Pacífico Central y Pacífico Sur. Nubosidad entre parcial y total con lluvias dispersas en las primeras horas en el Valle Central.