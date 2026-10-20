Clima Costa Rica: Así serán las condiciones para este miércoles

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Este miércoles 21 de octubre, la Zona de Convergencia Intertropical aportará humedad e inestabilidad atmosférica sobre el territorio nacional, favoreciendo lluvias aisladas, con posibilidad de tormentas eléctricas en algunas zonas.

Durante la mañana, se esperan cielos mayormente despejados a parcialmente nublados en todo el país. Es posible que llueva durante las primeras horas de la mañana en las zonas costeras del Caribe, con menor probabilidad en el Pacífico Sur.

Por la tarde, se esperan chubascos y tormentas eléctricas aisladas en los sectores occidental y septentrional del Valle Central, el Pacífico Central y Sur, la Zona Norte y las zonas montañosas del Caribe. Además, existe una baja probabilidad de chubascos aislados en la Península de Nicoya.

Durante la noche, las lluvias podrían persistir en las zonas costeras del Caribe y el Pacífico Sur. Asimismo, se espera que los vientos se intensifiquen durante este periodo, con ráfagas moderadas ocasionales posibles en las regiones montañosas del norte del país.