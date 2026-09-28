Clima Costa Rica: Así serán las condiciones para este martes

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Se esperan altas temperaturas este martes 29 de setiembre, acompañadas de vientos suaves que facilitarán la entrada de brisas húmedas desde las zonas costeras hacia la cordillera central, de acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Por consiguiente, se pronostican chubascos y tormentas dispersas durante la tarde y la noche en partes de la vertiente del Pacífico, el Valle Central, la zona centro-norte y las regiones del Caribe.

Aunque se prevé que las precipitaciones sean más dispersas que en días anteriores, no se descarta la posibilidad de lluvias intensas muy localizadas hoy.