Clima Costa Rica: Así serán las condiciones para este jueves

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Este jueves 8 de octubre persistirán las condiciones de humedad e inestabilidad atmosférica en las capas altas, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Se esperan cielos mayormente despejados a parcialmente nublados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, aunque no se descartan lluvias costeras a lo largo de la costa del Pacífico y, con menor probabilidad, a lo largo de la costa de Limón.

Por la tarde, se pronostican aguaceros acompañados de tormentas eléctricas a lo largo de las sierras, con alta probabilidad de que estas condiciones se extiendan a las llanuras del Pacífico Norte.

Mientras tanto, se esperan aguaceros aislados en el Valle Central, la Zona Norte y las regiones del Pacífico Central y Sur; las tormentas eléctricas son más probables en las zonas montañosas y son posibles chubascos dispersos cerca de las montañas del Caribe.

Durante la noche, existe probabilidad de lluvia en la Zona Norte, a lo largo de la costa de Puntarenas y en la Península de Nicoya.