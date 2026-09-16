Clima Costa Rica: Así serán las condiciones para este jueves

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Para este jueves 17 de setiembre, se anticipa una jornada de tiempo cambiante a nivel nacional, caracterizada por un incremento progresivo de la cobertura nubosa y la presencia de lluvias a medida que transcurra el día, de acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

En la madrugada y mañana, el país iniciará con cielos parcialmente nublados. Durante las primeras horas de la mañana se registrarán lloviznas ocasionales y lluvias dispersas hacia las regiones del Caribe y la Zona Norte, con presencia de viento moderado en sectores del Pacífico Norte.

Por la tarde, se prevén aguaceros sobre el Valle Central y la vertiente del Pacífico, mientras que en el Caribe y la Zona Norte las precipitaciones se concentrarán principalmente en las cordilleras y zonas montañosas.

En la noche, prevalecerá el cielo nublado en todo el territorio nacional, manteniéndose las lluvias en los sectores costeros del Pacífico.