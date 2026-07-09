Clima Costa Rica: Así serán las condiciones este jueves

A partir de este jueves 9 de julio, continuarán los vientos alisios, con ráfagas de entre 40 km/h y 75 km/h, especialmente en el norte de Guanacaste y la sierra, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Se prevén cielos parcialmente nublados a mayormente nublados en el Caribe y la Zona Norte, con chubascos aislados a dispersos, particularmente durante la noche y la madrugada.

Por la tarde, se esperan cielos parcialmente nublados a mayormente nublados en el Pacífico Central y Sur, con fuertes lluvias y posibilidad de tormentas eléctricas.