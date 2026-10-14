Clima Costa Rica: Así serán las condiciones este jueves

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Este jueves 15 de octubre, el aumento en la humedad atmosférica, junto con el calentamiento diurno y las brisas marinas y locales, favorecerá la ocurrencia de aguaceros durante la tarde en varias zonas del país, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Durante la madrugada y la mañana predominará la poca nubosidad, con posibilidad de lluvias aisladas en la costa de Guanacaste.

Por la tarde, se prevén aguaceros dispersos y tormentas eléctricas principalmente en las montañas del Caribe Norte, la Zona Norte y el Pacífico Norte. En menor medida, estas condiciones podrían presentarse en el norte y oeste del Valle Central, así como en las montañas del Caribe Sur, el Pacífico Central y el Pacífico Sur.

Por la noche, podrían registrarse lluvias costeras en el Pacífico Central y los alrededores del golfo de Nicoya.