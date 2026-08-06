Clima Costa Rica: Así serán las condiciones este jueves

El jueves 6 de agosto, el clima se mantendrá húmedo en ambos lados del país y habrá inestabilidad en las zonas marítimas, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Se esperan vientos moderados en las montañas y las zonas bajas del Pacífico Norte. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, se esperan chubascos en las zonas marítimas del Pacífico, que podrían producir aguaceros aislados a lo largo de la costa.

El Caribe tendrá cielos parcialmente nublados con posibles chubascos y tormentas eléctricas alrededor del mediodía y hasta primeras horas de la tarde, provenientes del este.

Durante la tarde y la noche, se esperan chubascos y tormentas eléctricas en el Pacífico Central y el Valle Central, chubascos dispersos en el Pacífico Sur y la Zona Norte, y chubascos aislados en el Pacífico Norte.