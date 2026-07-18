Clima Costa Rica: Así serán las condiciones este fin de semana

Los vientos alisios se mantendrán fuertes durante todo el fin de semana, acompañados de una disminución gradual de la humedad atmosférica en la región, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Estas condiciones provocarán lluvias dispersas en todo el país, aunque podrían desarrollarse chubascos breves y localizados acompañados de tormentas eléctricas en las zonas montañosas.

Por la tarde, podrían desarrollarse tormentas eléctricas aisladas y chubascos más intensos, principalmente cerca de las montañas.

Estos chubascos podrían extenderse ocasionalmente hacia las montañas del norte y este del Valle Central, así como hacia las montañas de la región del Pacífico Norte.

En el Valle Central y la región del Pacífico, se esperan cielos mayormente soleados a parcialmente nublados, con temperaturas cálidas y la posibilidad de chubascos aislados por la tarde en el Pacífico Sur.

En cuanto a los vientos, se esperan velocidades sostenidas de 40 a 70 km/h (25 a 43 mph) en el Valle Central y las tierras bajas del Pacífico Norte, mientras que las zonas montañosas podrían experimentar vientos de 70 a 95 km/h (43 a 59 mph).