Clima Costa Rica: Así serán las condiciones este feriado 2 de agosto

IMN detalla sobre condiciones

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó sobre cómo serán las condiciones para este feriado del 2 de agosto.

En detalle:

  • Este domingo, los vientos alisios disminuirán paulatinamente en el transcurso del día.
  • En las primeras horas de la mañana persistirá un constante aporte de humedad hacia las regiones del Caribe.
  • Es altamente probable la presencia de lluvias cerca de la costa de Limón.
  • Por la tarde, las precipitaciones más intensas se concentrarán a lo largo de la vertiente del Pacífico y sectores montañosos del país, lugares donde se prevén aguaceros dispersos acompañados con tormenta eléctrica.