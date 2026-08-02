Clima Costa Rica: Así serán las condiciones este feriado 2 de agosto

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó sobre cómo serán las condiciones para este feriado del 2 de agosto.
En detalle:
- Este domingo, los vientos alisios disminuirán paulatinamente en el transcurso del día.
- En las primeras horas de la mañana persistirá un constante aporte de humedad hacia las regiones del Caribe.
- Es altamente probable la presencia de lluvias cerca de la costa de Limón.
- Por la tarde, las precipitaciones más intensas se concentrarán a lo largo de la vertiente del Pacífico y sectores montañosos del país, lugares donde se prevén aguaceros dispersos acompañados con tormenta eléctrica.