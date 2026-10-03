Clima Costa Rica: Así serán las condiciones este domingo

Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 3 de octubre de 2026

Se prevé una disminución parcial de la humedad en el sur de Centroamérica este domingo 4 de octubre; por consiguiente, las lluvias y aguaceros que suelen producirse por la tarde serán más aislados en todo el país, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

En general, se espera que el cielo esté despejado a parcialmente nublado por la mañana, con un ambiente bochornoso.

Por la tarde, se anticipan aguaceros aislados, principalmente en la vertiente del Pacífico, junto con lluvias dispersas en la Zona Norte, la sierra caribeña y el Valle Central.