El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) dio detalles sobre las condiciones en el país por el paso de la Onda Tropical #39.
En detalle:
- La onda tropical #39 ingresará al país desde las primeras horas de este martes.
- Este sistema, en conjunto con la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical y el alto contenido de humedad, favorece un ambiente muy inestable en la atmósfera.
- Desde primeras horas del día se esperan lluvias y aguaceros en sectores del Caribe y la Zona Norte, que puntualmente podrían ser fuertes.
- Parte de esta nubosidad podrá alcanzar el Valle Central y el norte de Guanacaste.
- Durante la tarde, se esperan que las lluvias y aguaceros disminuyan en intensidad en algunos sectores de la Zona Norte y el Caribe; sin embargo, se prevé que se presenten de manera más evidente en el Valle Central y el Pacífico.
- En el Pacífico Norte, las condiciones serán más dispersas.
- Las precipitaciones persistirán durante el período nocturno, especialmente en las montañas y regiones del Pacífico.
- Se recomienda especial precaución ante ráfagas de tormenta y la saturación de suelos, especialmente en la Zona Norte, Caribe Norte, puntos de Guanacaste y el Pacífico Sur.