El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) dio detalles sobre las condiciones en el país por el paso de la Onda Tropical #39.

En detalle:

La onda tropical #39 ingresará al país desde las primeras horas de este martes.

Este sistema, en conjunto con la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical y el alto contenido de humedad, favorece un ambiente muy inestable en la atmósfera.

Desde primeras horas del día se esperan lluvias y aguaceros en sectores del Caribe y la Zona Norte, que puntualmente podrían ser fuertes.

Parte de esta nubosidad podrá alcanzar el Valle Central y el norte de Guanacaste.

Durante la tarde, se esperan que las lluvias y aguaceros disminuyan en intensidad en algunos sectores de la Zona Norte y el Caribe; sin embargo, se prevé que se presenten de manera más evidente en el Valle Central y el Pacífico.

En el Pacífico Norte, las condiciones serán más dispersas.

Las precipitaciones persistirán durante el período nocturno, especialmente en las montañas y regiones del Pacífico.