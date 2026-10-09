Clima Costa Rica: Así será el impacto de la Onda Tropical #50

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

Se pronostica que la Onda Tropical #50 pasará sobre Costa Rica este sábado 10 de octubre, de acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Se prevé un aumento de la nubosidad en la región del Caribe durante la mañana, con algunas lluvias aisladas. También podrían presentarse lluvias en el Valle Central y a lo largo de la vertiente del Pacífico antes del mediodía.

Por la tarde, se espera un aumento significativo de los aguaceros y las tormentas eléctricas en el Valle Central, la Zona Norte y la vertiente del Pacífico.

Es probable que las precipitaciones persistan durante la noche, afectando principalmente al Pacífico Norte, la Zona Norte y el Valle Central.