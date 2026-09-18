Clima Costa Rica: Así será el impacto de la onda tropical #45

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

Este sábado 19 de setiembre, la Onda Tropical #45 pasará por el país durante la tarde y las primeras horas de la noche, aumentando la inestabilidad atmosférica en todo el país a lo largo del día, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

En general, se espera una mañana cálida y húmeda, con probabilidad de lluvia cerca de la costa del Pacífico Sur durante las primeras horas.

Por la tarde, habrá chubascos acompañados de tormentas eléctricas tanto en las regiones montañosas del país como en las zonas bajas del Valle Central, la Zona Norte y cerca de la Península de Nicoya.

Durante la noche, se espera que la lluvia se extienda a lo largo de la costa del Pacífico.