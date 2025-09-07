El país se prepara para un domingo con condiciones climáticas húmedas e inestables en todo el territorio nacional, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

La entrada de la onda tropical #28 es el principal motor de la inestabilidad. Se combinará con elementos locales y la cercanía de la Zona de Convergencia Intertropical para mantener un ambiente húmedo.

Se esperan lluvias aisladas en el Caribe y el Pacífico durante la madrugada y mañana, pero la tarde y primeras horas de la noche serán las más afectadas, con aguaceros dispersos y tormenta eléctrica en el Valle Central y el Pacífico.

Madrugada y Mañana

Habrá nubosidad variable, desde mayormente hasta parcialmente.

Se anticipan posibles lluvias aisladas en la vertiente del Caribe (Caribe y Zona Norte), con potencial de extenderse hacia las montañas del este y norte del Valle Central.

Las costas del Pacífico Central y Sur también podrían experimentar lluvias durante la madrugada.

Tarde

El pronóstico indica lluvias y aguaceros dispersos con tormenta eléctrica para horas de la tarde.

Las zonas más afectadas serán el Valle Central y diversos sectores del Pacífico.

En menor medida, las montañas de la Zona Norte y del Caribe también recibirán precipitaciones.

Primeras Horas de la Noche

Las condiciones de lluvias y aguaceros podrían continuar, especialmente en áreas cercanas a la costa del Pacífico.