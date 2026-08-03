Para este lunes 3 de agosto, el paso de la onda tropical #28 sobre el territorio nacional aumentará la inestabilidad atmosférica y reforzará la Zona de Convergencia Intertropical en el océano Pacífico cercano a Costa Rica, favoreciendo un ambiente propicio para la ocurrencia de precipitaciones, según el Instituto Meterologico Nacional (IMN).

Durante la mañana existe probabilidad de lluvias en la madrugada cerca de ambas costas del país, así como en las llanuras del Caribe Norte y la Zona Norte. Además, predominará nubosidad variable, de parcial a total, durante este periodo.

Por la tarde, predominará un cielo mayormente nublado sobre el territorio nacional, con precipitaciones dispersas de moderada intensidad y tormenta eléctrica a lo largo de la costa del Pacífico y en las montañas al oeste del Valle Central.

En el resto del país, las lluvias serán puntuales sobre las llanuras de la Zona Norte y el Caribe Norte.

Durante la noche, las precipitaciones tenderán a concentrarse únicamente en la costa del Pacífico Sur.