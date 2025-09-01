El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) dio a conocer cómo estarán las condiciones atmosféricas para este lunes 1° de setiembre y la llegada de la Onda Tropical #27.
En detalle:
- Para este inicio de semana se proyecta un incremento gradual en la humedad y las precipitaciones sobre el país.
- Este día lunes se tendrá el ingreso de la Onda Tropical #27 que contribuirá a aumentar la inestabilidad atmosférica.
- Durante la madrugada y parte de la mañana se prevé nubosidad variable con posibles lluvias dispersas en zonas costeras del Pacífico Sur y Caribe.
- Para la tarde y noche se proyecta un reforzamiento de las precipitaciones en gran parte del país.
- La inestabilidad por el paso de la Onda Tropical #27 puede prolongarse incluso para la madrugada del martes.