Según informa el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) durante el transcurso de este miércoles 27 de agosto, las condiciones húmedas e inestables se presentaría nuevamente para el país, debido a la Onda Tropical #26.

El IMN detalla que por la mañana, la nubosidad parcial en la vertiente del Caribe y la Zona Norte presentaría probabilidad media de lluvia ocasional dispersa, principalmente al norte de estas regiones.

En la tarde, la nubosidad estaría de parcial a total en todo el eje montañoso central, con probabilidad de lluvias y aguaceros dispersos, acompañados de tormenta eléctrica, en las montañas del Pacífico, centro y oeste del Valle Central y la Zona Norte, las montañas del Caribe.

Estas lluvias serían de carácter más aislado para el Pacífico Norte.

Asimismo, estas lluvias se podrían extender a sectores del oeste de la vertiente del Pacífico, finalizando tarde.