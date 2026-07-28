La llegada de la Onda Tropical #26, el debilitamiento de los vientos alisios y un aumento temporal de la inestabilidad favorecerán las lluvias vespertinas en algunas zonas del país este martes 28 de julio, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

La madrugada y las primeras horas de la mañana comenzarán con inestabilidad cerca de la costa del Pacífico y en las zonas marítimas del Caribe.

Por la tarde, las brisas locales darán paso a la formación de nubes en las montañas del Caribe occidental, en las zonas más elevadas del Pacífico, incluyendo el Valle Central, donde se esperan chubascos dispersos a aislados acompañados de tormentas eléctricas.

Parte de estas lluvias alcanzarán el Pacífico Norte central y la Zona Norte, la zona del Golfo de Nicoya y la provincia de Cartago.