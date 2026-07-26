La Onda Tropical #25 cruzará Costa Rica este domingo 26 de julio y provocará un aumento en la inestabilidad atmosférica, lo que favorecerá lluvias en varias regiones del territorio nacional, según el pronóstico del tiempo.

De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), durante la madrugada y la mañana se espera abundante nubosidad, acompañada de lluvias en el Caribe y la Zona Norte. Conforme avance el día, las precipitaciones se extenderán hacia otros sectores del país.

#IMN_Pronóstico regional del tiempo.

Válido para: Domingo 26 de julio de 2026.

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Para la tarde, el pronóstico prevé lluvias de intensidad variable en las montañas del Caribe, la Zona Norte y el Pacífico Central y Sur. Además, podrían registrarse aguaceros aislados en el Valle Central y el sureste del Pacífico Norte.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a las condiciones del tiempo, especialmente en zonas propensas a inundaciones o deslizamientos, debido al incremento de la actividad lluviosa asociado al paso de este fenómeno.