Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), para este jueves 14 de agosto, se pronostica el paso de la onda tropical #23, la cual traerá condiciones inestables para el país.

El IMN detalla que durante la madrugada y la mañana se prevé nubosidad entre poca y parcial, con posibles lluvias tanto en la costa del Pacífico Central y Sur, como en sectores del sur de Limón.

Para la tarde, se pronostican aguaceros con tormenta eléctrica en la Vertiente del Pacífico, con distribución aislada en Guanacaste.

Por su parte, en el Valle Central y la Zona Norte se esperan lluvias y tormentas de manera dispersa.

Para las montañas del Caribe, no se descartan lluvias, las cuales podrían extenderse a entre las primeras horas de la noche.