Este miércoles 15 de julio, se espera que la Onda Tropical #23 ingrese al país durante las primeras horas de la mañana, de acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Se pronostica que intensificará las lluvias y mantendrá una extensa capa de nubes sobre el Caribe Norte y la Zona Norte, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la mañana, y en menor medida sobre las montañas del Valle Central y las zonas costeras del Caribe Sur.

Durante la tarde, la posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas, con relámpagos aislados, se limitará principalmente a las zonas montañosas del Pacífico Central y el Pacífico Sur. Además, continuarán los vientos alisios acelerados.

En combinación con el paso de la onda tropical, estos vientos promoverán condiciones ventosas sobre las sierras del país, el Valle Central, el Pacífico Norte y las tierras bajas de la Zona Norte.

Se esperan vientos sostenidos de 15 a 30 km/h, con ráfagas de 30 a 60 km/h y ráfagas máximas de 70 a 95 km/h, especialmente sobre las sierras y el norte de Guanacaste.