Para este viernes 1 de mayo, se esperan cielos parcialmente nublados durante la mañana, con posible llovizna en las zonas montañosas del Caribe Norte y la Zona Norte, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Por la tarde, se prevé un aumento de la nubosidad, con chubascos y tormentas eléctricas sobre el Pacífico Sur y el Pacífico Central, mientras que se esperan chubascos aislados en la parte occidental del Valle Central, la Península de Nicoya y las montañas del Caribe.

Durante la noche, no se descartan lluvias en las zonas costeras del Caribe, así como en el Pacífico Central y Sur.