Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

El país experimentará este lunes 6 de abril de 2026 condiciones mayormente estables, con temperaturas cálidas y una sensación de mayor calor durante el día, según el pronóstico del tiempo del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

De acuerdo con el informe, los vientos se mantendrán con intensidad débil a moderada, lo que favorecerá un ambiente más caluroso en gran parte del territorio nacional.

#IMN_Pronóstico regional del tiempo.

Válido para: Lunes 06 de abril de 2026.

Más detalle: https://t.co/vlXxkrALxc pic.twitter.com/bs7rjusJK7 — IMN Costa Rica (@IMNCR) April 5, 2026

Para horas de la tarde, se prevé la posibilidad de aguaceros de corta duración acompañados de tormenta eléctrica en el Pacífico Sur, condiciones que podrían extenderse hacia las zonas montañosas del Pacífico Central.

En el resto del país no se esperan precipitaciones de importancia, por lo que predominarán condiciones secas durante la jornada.