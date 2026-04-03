Para este sábado y durante el fin de semana, los factores atmosféricos locales marcarán el tiempo sobre Costa Rica, según informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El debilitamiento de los vientos alisios en el mar Caribe, característico de esta época del año, permite que la humedad ingrese desde los sectores marítimos que rodean el país y que, en conjunto con las altas temperaturas de la mañana, incremente la posibilidad de lluvias.

Durante la mañana predominará cielo parcialmente nublado y un ambiente bochornoso en el territorio nacional.

Por la tarde, se pronostican lluvias dispersas en las montañas del Pacífico Sur y el Pacífico Central y extendiéndose al centro del Valle Central y en el sur de la península de Nicoya; en el resto del país, no se esperan precipitaciones.