El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) detalló que para este fin de semana, los vientos alisios traerán rachas fuertes a Costa Rica, principalmente en las zonas montañosas.

Además, el país experimentará un clima húmedo debido a la entrada de humedad proveniente del Mar Caribe y las brisas marinas del Océano Pacífico, lo que generará un ambiente cálido.

Para este sábado, se espera nubosidad variable durante las primeras horas del día en la Zona Norte y el Caribe, con lluvias ocasionales de corta duración.

En el resto del país, se esperan lluvias por la tarde cerca de las montañas del Pacífico Central y del Pacífico Sur, y no se descartan en el centro del Valle Central.