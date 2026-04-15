Clima Costa Rica: Así estarán las condiciones este jueves

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

En general, se pronostica baja humedad, vientos moderados a suaves y condiciones estables en las zonas central y norte del país este jueves 16 de abril, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

En el Pacífico central y sur, las condiciones locales favorecerán la formación de nubes por la tarde, con chubascos dispersos en las montañas y aguaceros aislados en las zonas bajas y a lo largo de las costas de estas regiones.

Se espera que la mayor probabilidad de estos chubascos se presente hacia el final del día. Mientras tanto, en el Caribe aumentará la nubosidad por la tarde, con escasas o nulas precipitaciones.