Clima Costa Rica: Así estarán las condiciones este jueves

Pronóstico del IMN

Confirman fallecimiento de destacado investigador del OIJ

Se esperan condiciones inestables este jueves 23 de abril, favorecidas por el aumento de la humedad y el calentamiento diurno, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Durante la mañana, el cielo estará entre mayormente despejado y parcialmente nublado, con temperaturas cálidas.

Por la tarde, se prevé un aumento gradual de la nubosidad, con chubascos dispersos y tormentas eléctricas en las regiones del Pacífico Central y Sur.

Se anticipan condiciones similares en las zonas occidental y septentrional del Valle Central, así como en el Pacífico Norte.

Asimismo, podrían producirse chubascos en las zonas montañosas del Caribe y en la parte sur de la Zona Norte.

Durante las primeras horas de la noche, las lluvias continuarán principalmente en las zonas costeras del Pacífico.