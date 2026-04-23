Clima Costa Rica: Así estarán las condiciones este jueves

Se esperan condiciones inestables este jueves 23 de abril, favorecidas por el aumento de la humedad y el calentamiento diurno, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Durante la mañana, el cielo estará entre mayormente despejado y parcialmente nublado, con temperaturas cálidas.

Por la tarde, se prevé un aumento gradual de la nubosidad, con chubascos dispersos y tormentas eléctricas en las regiones del Pacífico Central y Sur.

Se anticipan condiciones similares en las zonas occidental y septentrional del Valle Central, así como en el Pacífico Norte.

Asimismo, podrían producirse chubascos en las zonas montañosas del Caribe y en la parte sur de la Zona Norte.

Durante las primeras horas de la noche, las lluvias continuarán principalmente en las zonas costeras del Pacífico.