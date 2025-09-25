El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó sobre las condiciones meteorológicas para este viernes 26 de setiembre.
En detalle:
- En este viernes y hacia el fin de semana se proyecta un retorno gradual al patrón típico de la estación lluviosa en el país.
- Factores locales como el calentamiento matutino, el ingreso de brisas marinas y la activación de la Zona de Convergencia Intertropical serán determinantes en el desarrollo de nubosidad, así como en la formación de lluvias y tormentas eléctricas durante la tarde e inicio de la noche.
- Durante la mañana de este día predominará nubosidad parcial, temperaturas elevadas y sensación de bochorno.
- Por la tarde se prevé el aumento en la cobertura nubosa, así como la ocurrencia de aguaceros y tormenta eléctrica en las regiones del Valle Central, Zona Norte, el Pacífico y los sectores montañosos del Caribe.
- Las lluvias pueden prolongarse en la primera parte del periodo nocturno.