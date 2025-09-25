El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó sobre las condiciones meteorológicas para este viernes 26 de setiembre.

En detalle:

En este viernes y hacia el fin de semana se proyecta un retorno gradual al patrón típico de la estación lluviosa en el país.

Factores locales como el calentamiento matutino, el ingreso de brisas marinas y la activación de la Zona de Convergencia Intertropical serán determinantes en el desarrollo de nubosidad, así como en la formación de lluvias y tormentas eléctricas durante la tarde e inicio de la noche.

Durante la mañana de este día predominará nubosidad parcial, temperaturas elevadas y sensación de bochorno.

Por la tarde se prevé el aumento en la cobertura nubosa, así como la ocurrencia de aguaceros y tormenta eléctrica en las regiones del Valle Central, Zona Norte, el Pacífico y los sectores montañosos del Caribe.