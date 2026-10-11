Clima Costa Rica: Así estará el tiempo para iniciar la semana

Fecha de publicación: 11 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

Para este lunes 12 de octubre se espera que persista un patrón atmosférico húmedo y lluvioso sobre el territorio nacional, aunque con precipitaciones de carácter disperso que variarán en intensidad según la región, según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Durante las primeras horas de la mañana se prevén aguaceros acompañados de tormenta eléctrica sobre las regiones marítimas del Caribe y, en menor medida, del Pacífico. Estas lluvias tempranas podrían adentrarse de forma puntual hacia algunos sectores costeros, mientras que en el resto del país predominará un cielo de poco a parcialmente nublado.

Hacia la tarde, las condiciones cambiarán con el desarrollo de aguaceros dispersos y tormentas eléctricas en el Valle Central y a lo largo del Pacífico. Por su parte, las zonas montañosas de la Zona Norte y del Caribe registrarán lluvias aisladas.

Las IMN destacan que las precipitaciones de mayor intensidad se concentrarán en el Pacífico Central y el Pacífico Sur, donde se prevé que las lluvias se prolonguen hasta las primeras horas de la noche y se extiendan hacia la franja costera.

Ante este panorama y debido a la saturación de suelos dejada por los eventos lluviosos del fin de semana, se mantiene la recomendación de precaución a las poblaciones en zonas de riesgo por inundación o desprendimiento de tierra.