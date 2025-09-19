Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), este sábado 20 de setiembre, factores como la llegada de brisa marina y el calentamiento diurno, predominarán en el clima.

Durante la madrugada y la mañana, se estiman condiciones parcialmente nubladas en gran parte del país, con probabilidad de lluvias costeras en el Pacífico Central y Sur.

Por la tarde se esperan lluvias y aguaceros, principalmente en las zonas montañosas y existe mayor posibilidad de tormentas eléctricas en el Pacífico Norte, las montañas del Caribe Norte y las zonas limítrofes con Panamá.

Al inicio de la noche, se pronostican lluvias dispersas en áreas del Pacífico Norte y alrededores del Pacífico Sur.