El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que para este miércoles 8 de octubre, el territorio nacional contará con la presencia de lluvias desde la tarde hasta las primeras horas de la noche.

Por la mañana se estima nubosidad de poca a parcial para ambas vertientes, con probabilidad de chubascos aislados en las costas del Pacífico Central y Sur.

Durante la tarde, la Zona de Convergencia tendría mayor posibilidad de aguaceros con tormenta, en sectores del Pacífico Sur, las montañas y partes bajas aledañas del Pacífico Central.

Hacia el final de la tarde y primeras horas de la noche, el Valle Central estaría nublado por la tarde con chubascos aislados y tormenta de corta duración. Las regiones del Caribe y la Zona Norte tendrán nubosidad sobre las montañas, con posibilidad de lluvias muy dispersas.