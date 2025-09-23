El Instituto Meteorológico Nacional (IMN), informó que para este miércoles 24 de setiembre se estima una disminución en las lluvias sobre el país.

Una masa de aire seco se aproximará a Costa Rica, mientras los vientos alisios llegarán con intensidad moderada y ráfagas ocasionales sobre el centro y norte del territorio nacional.

Durante la mañana, el cielo estará despejado o poco nublado, además las temperaturas serán elevadas y generarán una alta sensación de calor.

Por la tarde, se anticipan chubascos aislados y dispersos, principalmente en la Zona Norte, el Pacífico Central y el Pacífico Sur.

En la noche, hay posibilidad de lluvias aisladas en el Caribe Norte.