Según informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), para este lunes 20 de octubre, se mantendrá un patrón muy inestable en la atmósfera, lo que favorecerá las lluvias y la nubosidad en el territorio nacional.

Madrugada y mañana

Durante la madrugada, existe una posibilidad de lluvias costeras en el Pacífico Sur, mientras que en el transcurso de la mañana, se esperan lluvias aisladas en el Caribe, con posibilidad de extenderse hacia sectores del norte y oeste de la Zona Norte.

Tarde

Se prevén lluvias y aguaceros con tormenta eléctrica en gran parte del territorio nacional, especialmente en el Valle Central, el Pacífico y la Zona Norte.

Noche

Se estima lluvias y aguaceros en zonas costeras del Pacífico y en la provincia de Limón.