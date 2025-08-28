El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) prevé que, tras el paso de la onda tropical #26, las condiciones atmosféricas en el país son inestables.

Además, los factores usuales de la época como el ingreso de humedad desde los sectores marítimos y el ambiente bochornoso, crearán condiciones favorables para aguaceros con tormenta eléctrica aislados en el territorio nacional.

Para este jueves 28 de agosto, en la mañana habrá posibilidad de lluvias cerca de la costa de Limón debido al ingreso de nubosidad desde el mar hacia el territorio nacional.

Por la tarde, se pronostica aguaceros con tormenta eléctrica a lo largo de los sectores montañosos del Pacífico, Zona Norte y el Valle Central.

Extendiéndose estas precipitaciones hasta la noche principalmente en la provincia de Guanacaste.