Clima Costa Rica: así estará el clima este sábado

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que para este sábado 18 de octubre, habrá gran posibilidad de nubosidad y precipitaciones.

Durante la mañana, se estima nubosidad en las cercanías de las costas del Pacífico, generando la posibilidad de lluvias en dichas áreas costeras.

Por la tarde se anticipa un aumento de ocurrencia de lluvias, aguaceros y tormenta eléctrica en el Valle Central, la Zona Norte, el Pacífico y las regiones montañosas del Caribe.

En la noche las lluvias persistirán, especialmente en la Zona Norte y las costas del Pacífico.