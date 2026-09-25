Clima Costa Rica: Así era el impacto de la onda tropical #47

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

La Onda Tropical 47 se desplazará por el país este sábado 25 setiembre y, junto con la presencia de la Zona de Convergencia Intertropical y factores locales, mantendrá condiciones favorables para el desarrollo de lluvias en todo el territorio, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, se esperan lluvias aisladas en las costas del Pacífico y el Caribe. En otras zonas, las condiciones variarán de mayormente despejadas a parcialmente nubladas, con un aumento de la nubosidad hacia el final de la mañana.

A última hora de la mañana y hasta primeras horas de la tarde, se esperan chubascos acompañados de tormentas eléctricas en el Valle Central, las regiones del Pacífico y la Zona Norte, así como localmente en áreas adyacentes a las cordilleras del Caribe.

Se esperan las lluvias más intensas en áreas localizadas a lo largo de la cordillera central y en la parte norte del país.

Durante las primeras horas de la noche, se esperan chubascos con posibles tormentas eléctricas en el Pacífico Sur, el Pacífico Central y la Zona Norte. Además, es posible que se produzcan lluvias dispersas en el Valle Central y el Pacífico Norte.