Clima Costa Rica: Aliste la sombrilla para este jueves

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Para este jueves 12 de marzo, se mantendrán las características típicas del mes, incluyendo sistemas frontales al norte de la región, baja humedad, temperaturas cálidas y vientos moderados que disminuirán a lo largo del día, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

La particularidad radicará en factores locales, donde las brisas marinas húmedas y las condiciones cálidas darán paso a la formación de nubosidad por la tarde, con posibles chubascos y aguaceros aislados, especialmente en el Pacífico Central, el Pacífico Sur y las zonas montañosas occidentales del Caribe.

Los vientos acelerados persistirán en el Pacífico norte.