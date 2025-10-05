Las condiciones de tiempo inestable y húmedo se mantendrán sobre gran parte del país durante el día, con pronóstico de aguaceros aislados pero fuertes, y presencia de actividad eléctrica.

Así lo informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), quienes destacaron que la onda tropical #35 abandonará el territorio nacional durante la madrugada del lunes.

Pero, a pesar de la salida de la onda, la Zona de Convergencia Intertropical continuará aportando humedad al Pacífico Norte.

A detalle:

Mañana: Las lluvias se mantendrán específicamente sobre la costa de Guanacaste.

Las lluvias se mantendrán específicamente sobre la costa de Guanacaste. Tarde: Se espera el desarrollo de nubosidad a lo largo de las cordilleras a nivel nacional.

Se espera el desarrollo de nubosidad a lo largo de las cordilleras a nivel nacional. Impacto de la Tarde: Se prevén lluvias variables y aguaceros aislados pero fuertes, acompañados de tormenta.

Las regiones bajo alerta por fuertes lluvias vespertinas, corresponden a la Zona Norte, la Vertiente del Pacífico y el Valle Central.

Además, se destaca que el Caribe podría experimentar chubascos con tormenta en las montañas y las llanuras cercanas a estas.