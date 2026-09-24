Clima Costa Rica: Aguaceros y tormenta eléctrica para este viernes

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Para este viernes 25 de setiembre, se prevén lluvias intensas y fuertes aguaceros acompañados de tormentas eléctricas este viernes, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Se pronostica inestabilidad en las aguas del Pacífico durante la mañana. Por la tarde, se esperan precipitaciones en la vertiente del Pacífico, el Valle Central y la parte central de la Zona Norte, con chubascos aislados en algunas zonas del Caribe occidental.

Es probable que se produzcan aguaceros localizados a lo largo de la costa del Pacífico durante las primeras horas de la noche.