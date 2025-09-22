El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que para este martes 23 de setiembre, se anticipa un patrón de precipitaciones aisladas en el país.

Mañana

Durante la mañana se estima cielo con pocas nubes en gran medida, aunque no se descarta la presencia de chubascos dispersos en el Caribe Norte a lo largo del periodo.

Tarde

Por la tarde, se esperan aguaceros con tormenta de corta de duración, principalmente localizados en la vertiente del Pacífico y Zona Norte. En el Valle Central podrían presentarse chubascos aislados.

Noche

En la noche no se pronostican precipitaciones en el país, aunque sí neblina en la Gran Área Metropolitana (GAM) y cordilleras.