El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que para este sábado 11 de octubre, el país sigue con alta humedad presente en el ambiente, la cual interactúa con la Zona de Convergencia Intertropical, provocando fuertes lluvias.

Durante la madrugada y mañana se prevé lluvias costeras en la vertiente del Pacífico.

En la tarde y noche, se extenderá la capa de nubosidad de alto desarrollo vertical hacia el resto de la vertiente, Zona Norte, Valle Central y montañas del Caribe, generando lluvias variables, aguaceros y tormenta eléctrica.