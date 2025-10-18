Los cierres de la ruta 32 representan una paralización de la economía nacional, ya que esta carretera representa una conexión para los comercios con el mercado internacional; y el acceso hacia los turistas nacionales y extranjeros.

Es por ello que las autoridades decidieron buscar una solución definitiva para este problema mediante el Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri), en el cual se incluía un moderno estudio topográfico para localizar los puntos más urgentes de intervención.

Este análisis, según habría relatado el exdirector del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Cristian Arroyo, debía estar listo para diciembre del 2024; sin embargo, las proyecciones actuales presentan un atraso de poco más de un año para empezar el trabajo de solución.

“A parte del láser, tenemos estudios hidrológicos y tenemos otra contratación que es por estudios de geotecnia; eran una contratación de alrededor de $600,000 y que tienen un plazo de análisis importante que se esperaría se aprovechen este año y el primer trimestre del otro año para finalizar con ellos”, relató el actual jerarca, Mauricio Sojo.

Según detalló a Grupo Extra, “la topografía láser continuamos en proceso porque realmente ha sido sumamente complejo por el clima, que es un tema realmente complicado”; sin embargo, este ya ha arrojado algunos puntos críticos, como el kilómetro 28 y 31.

“Ya hemos podido empezar a hacer algunos análisis y estudios más específicos de cómo tratar la montaña, porque claramente es un tema complejo, o sea,

es una zona donde hay mucha agua, donde hay árboles, donde hay un material rocoso importante, que es el que vemos que se desprende constantemente; entonces, ahorita lo que estamos trabajando es muy intensamente en estos dos puntos para buscar una solución a la caída de materiales y ver cómo logramos estabilizar un poco estos dos puntos”, relató. El director de Conavi detalló que para el segundo trimestre del 2026 se empezaría el diseño y construcción de las obras de intervención.

Obras continuarán en la próxima administración

Según explicó Sojo, pese a que las obras no podrán concluirse durante la actual administración del presidente Rodrigo Chaves; la ruta 32 no se quedará sin soluciones, ya que el programa de Proeri se decretó mediante un empréstito, es decir, que requirió aprobación de la Asamblea Legislativa.

“Todo lo que estamos hablando ya fue licitado y por lo menos lo que es la parte de estudio ya está adjudicado, o sea, es una contratación que tiene que continuar sí o sí; en cuanto a lo que es construcción y diseño, Proeri es un préstamo y es una ley, no es una contratación administrativa normal de nosotros”, detalló.

Además de ello, el director del Conavi afirmó que esperan poder lanzar todas las licitaciones de construcción durante los próximos siete meses, que es el tramo final del actual gobierno.

“Sí tenemos una certeza de que hay una continuidad de las obras y que podemos realmente atacar el Cerro Zurquí de una manera integral y un poquito más consciente, más ingenieril que es lo que andamos buscando todos”, aseguró.

Por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) trabaja en la colocación de postes de luz en los primeros kilómetros de la zona que atraviesa el Parque Nacional Braulio Carrillo, esto para dar seguridad a los conductores.

Cierres de hasta 12 horas

Según los reportes emitidos por el propio Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la suspensión del paso en la ruta 32 es constantemente causado por la caída de material dentro de la carretera.

Para octubre de este año los cierres han ocasionado que los conductores no puedan utilizar la vía por hasta 12 horas, tal y como se reportó a inicios de mes.